جماهير الأهلى تحتفل بالفوز على الزمالك فى شارع الهرم (صور)

جابت جماهير النادي الأهلي، منذ قليل، شارع الهرم والشوارع المحيطة به في أجواء احتفالية، مرددين هتافات: "90 دقيقة معاك يا أهلي أتمنى يطولوا"، و"الأهلي عندي بالحياة"، رافعين أعلام القلعة الحمراء، وسط تفاعل كبير من قبل أصحاب المحال التجارية والمواطنين من الشرفات.يأتي ذلك عقب تتويج النادي الأهلي ببطل القارة الأفريقية، في مبارة القمة التي جمعته مع خصيمه نادي الزمالك التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، لتكون هذه المرة التاسعة التي تحصد فيها القلعة الحمراء كأس أفريقيا.