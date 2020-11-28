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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: انخفاض واردات السلع الوسيطة فى عمليات الإنتاج لـ15.9 مليار دولار خلال 8 أشهر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
المركزى للتعبئة
المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من السلع الوسيطة الداخلة في عمليات الإنتاج والتصنيع إلى حدود 15.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 19.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 3.6 مليار دولار خلال عام، لتستحوذ بذلك على النسبة الأكبر من هيكل الواردات بنسبة 36.5% بدلًا من 36.8%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن أكبر تراجع فى واردات السلع الوسيطة كانت بين واردات المواد البلاستيكية والتي بلغت 1.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار بانخفاض 400 مليون دولار، والمواد الكيماوية بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار بانخفاض 300 مليون دولار، ومواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار بانخفاض 500 مليون دولار.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم بلغت 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام.

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