التخطيط: 445 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى لقرى أسيوط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروعًا لمد شبكة الصرف الصحي بقرى محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية قدرها 445 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2020، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروعات شملت إنشاء محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد لسكان قرية جحدم بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه منتصف العام الحالى 2020، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صرف صحى العقال البحرى بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي أولاد إبراهيم بتكلفة 115 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة بصرة بتكلفة 200 مليون جنيه.