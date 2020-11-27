أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

خرج مشجعو الأهلي في مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة ومدينة رأس البر، احتفالا بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك، ببطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة، حيث رفعوا أعلام النادي الأهلي ورددوا هتافات الاحتفال بالفوز.كما شارك الأهالي بالاحتفال في السيارات والدراجات البخارية رافعين أعلام النادي الأهلي ومرددين الهتافات حيث جابت الاحتفالات كافة الشوارع والميادين.