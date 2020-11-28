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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار ورق الحائط اليوم.. تعرف عليها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
ورق الحائط
ورق الحائط
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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رصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري بمنطقي العتبة والرويعي التى تشتهر بيع جميع مستلزمات الديكورات، حيث يتوفر هناك مختلف الإشكال التي تناسب جميع الأذواق منها المودرن والكلاسيك وإشكال الـ3 دي والـ4 دي المستخدمة بعد الانتهاء من تصميم الوحدات السكنية أو الأبراج.


وسجل متواسط متوسط أسعار معظم انواع ورق الحائط حيث بلغ سعر متر ورق الحائط المزخرف والقطيفة مقاس "3 *4 أمتار" بقيمة 1680 جنيها، بينما يصل سعر متر مقاس "3*3.5 متر" بقيمة 1470 جنيها، بينما يصل سعر مقاس "2.8 *5.3 متر" بقيمة 1372 جنيها، وسجل مقاس "2.8 *3 أمتار" بقيمة 1360 جنيها، يليها مقاس "2.6 * 3.5 متر" بقيمة 1274 جنيها ويصل مقاس "53 سم *10 أمتار" بقيمة 275 جنيها.

وصل سعر ورق حائط مقاس 300× 390 سم إلى 1999 جنيها، ويسجل سعر ورق حائط مقاس 280× 200 سم إلى 699 جنيها، ويبلغ سعر ورق حائط جلد مقاس 100×200 سم إلى 350 جنيها، ويشير سعر ورق حائط جلد مقاس 60× 90 إلى 270 جنيها.

وصل سعر ورق الحائط مقاس "1.3 متر في 3 أمتار" بسعر 930 جنيها، ووصل سعر ورق الحائط مقاس "3 أمتار في 3 أمتار" 1125 جنيها.

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