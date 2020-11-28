تعرف على أسعار الرمل والزيط اليوم

تعد الرمال بكافة أنواعها عنصرًا مهم قى قطاع المقاولين لصناعة عمليات البناء، حيث يتم بناء المنازل والمستشفات والمدن الجديدة، فمنذ القديم قبل ظهور الأسمنت والطوب كانوا يعتمدون فى المقام الأول على الرمل في البناء، فتم استخدامه لفترات طويلة، بالإضافة إلى أنه يتم استخدام الرمال فى صناعة الطرق.وأشار رجال صناعة التشييد والبناء إلى أن سعر متر الرمل بلغ نحو 160 جنيهًا، حيث يصل حمولة الرمال التى تسع قدرتها لـ13 متر قيمة 1250 جنيهًا، بينما حمولة الجرار الرمل الذي يضم 4 أمتار قيمة 380 جنيهًا، بينما السيارة ذات الحجم الكبير تضم مايقرب من 10 أمتار رمال يصل سعرها 1000 جنيه.وفيما يخص العنصر الأساسي الثاني فى صناعة التشييد والبناء «الزيط » يتراوح سعر المتر زلط «الفينو» ما بين 185 إلى 195 جنيهًا، أما بالنسبة لمتر الزلط الكبير يتراوح سعره ما بين 152 إلى 135 جنيهًا.