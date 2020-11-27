مخرج مسلسل «عش الدبابير» ينتهى من معاينة أماكن التصوير

يواصل صناع مسلسل "عش الدبابير" التجهيزات اللازمة لبدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى ليعرض خلال شهر رمضان 2021.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المخرج أحمد خالد موسى انتهى من معاينة أماكن التصوير في العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق الخارجية في القاهرة، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في مرحلة ترشيح باقي الأبطال والتعاقد معهم بجانب الأبطال الأساسيين وهم: مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وحنان مطاوع، على أ يتم البدء في تصويره خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.يذكر أن مسلسل "عش الدبابير" يجمع مصطفى شعبان، وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين في البطولة كل من عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، وياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، وتتبقى شخصيتان نسائيتان سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.