تعرف على أغلى 9 أنواع رخام فى مصر

سجلت أكثر 9 أنواع رخام ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر متر رخام كرارا اليوناني نحو 1300 جنيه، بينما يصل سعر روزا البرتغالي نحو 1390 جنيهًا، يليهما أمبرادورا الغامق ويصل سعر المتر نحو 1400 جنيه، ثم جرانيت أغادير أحمر 1500 جنيه، وسجل سعر المتر لرخام كريمة مارفيل نحو 1660 جنيهًا، وبلغ سعر رخام أحمر فرنسي بقيمة 1650 جنيهًا.وجاء في القائمة الثانية الأكثر ارتفاعًا في سعر المتر رخام بوتشينو كلاسيك حيث سجل نحو 2600 جنيه، ثم رخام البريشيا أرورا سجل قيمة 2400 جنيه للمتر، وسجل سعر متر رخام البريشيا أرورا الذهبي 2050 جنيهًا، ثم سجل سعر متر رخام كلاكتا نحو 1800 جنيه.