«إفريقيا للأبطال».. مقاهى الوراق تشتعل فرحًا بعد فوز الأهلى بالبطولة

انتهت مباراة القمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ قليل بفوز فريق النادي الأهلي على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، عقب انتهاء المباراة وإعلان صافرة النهاية اشتعلت الاحتفالات بالمقاهي وعلت أصوات الغناء للمارد الأحمر، وردد الحاضرون عبارة "إفريقيا يا أهلي".وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء والتي تقام بدون حضور الجماهير.