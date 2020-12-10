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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شاب مصاب بالسرطان: أجريت 30 عملية جراحية ولم أستسلم للمرض

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:43 م
حامد
حامد
أريج الجيار _ احمد التمساح
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شاب مصري يبلغ من العمر 25 عامًا، خريج معهد نظم ومعلومات بمودرن أكاديمي، مصاب بسرطان العظام، ذلك المرض الخبيث الذي أدى إلى إجراء 30 عملية جراحية لا سيما بتر ركبته، إلا أنه لم يستسلم وقاوم المرض بكل إرادة وعزيمة حتى انتصر عليه، إنه وليد حامد.

يقول حامد - فى تصريحات لـ"الدستور" - بدأت رحلة مرضي في سن صغيرة ولم أكن أعلم تلك الحقيقة إلا في وقت متأخر، موضحًا "كنت بهزر مع أخويا فضربني على ركبتي المرض ظهر، ورمت ومكنتش عارف أمشي وأصلي".

تابع حامد، أنه ذهب إلي الطبيب المختص لفحصه وبالفعل أخبره أن هذا الضربة والألم الذي صاحبها ما هو إلا كدمة عادية ومن ثم وصف له العلاج المناسب، وبعد فترة اكتشف إصابته بهذا المرض الخبيث مرض سرطان العظام الذي تمكن مني في عام 2010.

"كنت باخذ ٤ جرعات كيماوي، بالإضافة الى أنه تم استئصال الورم بعظم المفصل وركبت مفصل صناعي في الشمال، وبعد كده أخذت جرعة كيماوي، خفيت في أول ٢٠١٢ ودخلت الجامعة وكنت بشتغل من وأنا في الجامعة". يضيف وليد حامد.

كما أضاف حامد أنه كان يعمل بمجال العلاقات العامة، وأنه أجرى أكثر من ٣٠ عملية مع بتر مفصل الطرف الأيسر، في شهر أغسطس عام ٢٠١٩.

اختتم وليد حامد، حديثه لـ"الدستور" أنه تمكن من التغلب على هذا المرض الفتاك، بدعم وتشجيع أهله، كمان أن ممارسته لمجال الرسم وعمل إكسسوارات كان له دور مهم في استغلال وقته والترفيه عن نفسه.

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