«الصحة العالمية»: تحصين نحو 70% من السكان ضد كورونا ضرورى

أعلنت مسئولة رفيعة المستوى بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنه يتعين تحصين نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من السكان ضد فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار عدوى الجائحة.وقالت كاثرين أوبراين رئيسة قسم اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم إن هذه النسبة تعتمد على العديد من الدراسات.وأوضحت كاثرين أوبراين أن هناك بعض الدراسات أظهرت أن هذه النسبة ضرورية لتحقيق الحد من الإصابة بعدوى الفيروس.وأضافت "سيحصل الكثير من الأشخاص على المناعة وسيحمون الآخرين"، مبينة أن تطعيم هذا العدد هو وحده ما يوقف انتشار الفيروس.وأكدت أوبراين أن هذا العدد من الأشخاص الذين يتم تطعيمه ليس هو وحده العامل الحاسم كما لاحظ الخبراء خلال تفشي مرض الحصبة في بعض البلاد الإفريقية العام الماضي.وذكرت أوبراين: "الأمر يتوقف دائما على مكان وجود الفيروس بصورة دقيقة وحجم الجدار الواقي منه داخل المجتمع".