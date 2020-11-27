استهداف صاروخي جديد لعاصمة إريتريا من «تيجراي»

استُهدفت العاصمة الإريترية أسمرة، ليل الجمعة، بصاروخ أُطلق من إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، وفق ما أفاد أربعة دبلوماسيين وكالة "فرانس برس"، في هجوم هو الثاني من نوعه منذ اندلاع المعارك على الأراضي الإثيوبية هذا الشهر.وقال أحد الدبلوماسيين إن صاروخا أُطلق من إقليم تيجراي سقط على ما يبدو في جنوب أسمرة، مشيرا إلى عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.ويأتي ذلك في توقيت يستعدّ فيه الجيش الإثيوبي لما وصف بأنّه المرحلة الأخيرة من المعارك ضد قوات إقليم تيجراي.