26 وفاة و1394 إصابة بكورونا في مدارس تونس

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) بالمدارس بلغ 3 آلاف و194 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.وأوضحت الوزارة -في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية- أنه تم تسجيل 1473 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1032 حالة.فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1342 إصابة، وتماثل 999 تلميذًا للشفاء، إلى جانب 299 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 198 حالة، فيما تم تسجيل 80 حالة إصابة بين العمال، تماثل 58 منهم للشفاء.