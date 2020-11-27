وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 262 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و823092 حالة بزيادة 324358 حالة على إحصائها السابق وإن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 262673.ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.