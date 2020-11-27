السفير أحمد أبوزيد يهنئ هدى المراغي لحصولها على أرفع وسام كندي

هنأ السفير المصري لدى كندا أحمد أبوزيد، اليوم الجمعة، الدكتورة هدى المراغي أحد أقطاب الجالية المصرية في كندا، لحصولها على أرفع وسام مدني في كندا من الحاكم العام الكندي جولى باييت لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية داخل وخارج كندا.وأكد السفير المصري -في تصريح صحفي- أن هذا الإنجاز العظيم لأحد أعضاء الجالية المصرية في كندا، ليس غريبا على إنجازات أبناء مصر وبناتها فى الداخل والخارج على مر العصور، مشددا على أن مثل هذه الإنجازات لأبناء مصر في الخارج يمثل مصدر إلهام لجميع المصريين لمواصلة مسيرة الإنجازات والإبهار على مستوى العالم.