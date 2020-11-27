هالة السعيد: اختيار سيدة كأفضل وزير عربي تقدير لدور المرأة المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، إنها تهدي جائز "التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية" لكل الشعب المصري، لافتة إلى أنها تقدير للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهد الكبير التي قامت به مصر في السنوات الماضية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الاعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية شهدت تطوير وقفزات سريعة في كل المجالات، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تقوم بعمل جماعي متميز.



