رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: بدء عمليات تلقيح الكنديين ضد كورونا مطلع العام المقبل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:09 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
طباعة
قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الجمعة، إن عمليات تحصين واسعة النطاق ضد مرض كوفيد 19- سوف تبدأ مطلع عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تلقيح غالبية الكنديين بحلول التوقيت الحالي من العام المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة الكندية كشفت عن الخطوات الأولى لخطتها اليوم الجمعة، وسط انتقاد شرس لكشف ترودو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن كندا لن تكون الأولى في الصف للتحصل على لقاح نهائي بسبب انعدام القدرة التصنيعية المحلية.

وتم اختيار أحد كبار الجنرالات للإشراف على جهود الدولة لأكبر عملية تحصين للمواطنين على الإطلاق.
وقال ترودو للصحفيين خارج مقر إقامته في أوتاوا إن "المهم حقا هو عندما نعبر خط النهاية".

وأضاف أن "الحقيقة بأن الأطباء سلطوا الضوء على أنه إذا ما سارت الأمور وفقا للخطة، فيجب أن نكون قادرين على تلقيح غالبية الكنديين بحلول سبتمبر المقبل، ما يضعنا في وضع جيد للغاية".

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للزمالك أمام الأهلي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصور

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

image description

«نهائي القرن».. إحماء لاعبي الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد القاهرة

الأكثر قراءة

«نهائي القرن».. الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى فى مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

رشا سنبل: أحلم بكتابة قصة تغيير العالم

«أنت وخيالك».. مفردات الاختيار في الحارة المصرية

«الأعلى للثقافة» يناقش «التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل» بتربية عين شمس

1 ديسمبر.. العرض الأول لفيلم «بين الجنة والأرض» بسينما زاوية