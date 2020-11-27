إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالمنيا

أزالت اليوم، الوحدة القرية بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا 6 حالات تعد على أرض أملاك دول بمشروع الغابات الشجرية.وأوضح رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل، أن الحملة والتي شارك فيها قوات إنفاذ القانون ومسئولي حماية الأراضي، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد ببناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة 750 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.ومن جانبه؛ طالب العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة سرعة تقديم طلبات المصالحة حتى يتم تجنب الإزالة الفورية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأِتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التعامل الفوري مع مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.