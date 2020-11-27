«مفهوم العرض والشرف» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 4 12 2020م تحت عنوان: "مفهوم العرض والشرف" مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.وأكدت الوزارة ألا يزيد أداء الخطبة علي عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.