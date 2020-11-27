هالة السعيد تهدي جائزة أفضل وزيرة عربية للشعب المصرى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنها تهدى جائزة حصولها على أفضل وزيرة عربية إلى كل الشعب المصري، مشيرة إلى أن ذلك يعد تقديرًا للدولة المصرية، والقيادة السياسية على كل الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والتطوير والقفزات السريعة في كل المجالات، والعمل الجماعى الذى تقوم به الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، كما أهدى الجائزة لكل العاملين في الوزارة لأن هذا الجهد هو جهد جماعي.وأضافت السعيد، أن هذه الجائزة تعد تقديرًا كذلك للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة تحظى بدعم سياسي غير مسبوق في هذه الفترة، فهي تتولى حاليًا ملفات متنوعة ومهمة في الدولة وفي قلب عمل الحكومة المصرية.كما أشارت السعيد إلى أن اختيار سيدة كأفضل وزير عربي هو تقدير لدور المرأة المصرية وما شهدته من دعم كبير، وتوليها ملفات أثبتت فيها كفاءة عالية.وحول دور وزارة التخطيط، أشارت السعيد إلى أن الوزارة معنية بوضع خطط التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى وضع الخطط السنوية، وتوزيع الاستثمارات، موضحة أن هناك قطاعات بالدولة لها أولوية وقطاعات تعد محركا رئيسيا للاقتصاد وفقًا لهيكل الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.جاء ذلك خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة dmc.