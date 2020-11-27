مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء نزح مياه الأمطار بطنطا

شهدت منطقة الجلاء التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، مصرع سائق تاكسي صعقا بالكهرباء أعلى سطح منزله أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء نزح مياه الأمطار أعلى سطح منزله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "أحمد سنبل" سائق تاكسي، صعقا بالكهرباء أعلى سطح منزله بسبب وجود سلك كهرباء عاري.تم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.