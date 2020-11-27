بث مباشر «نهائي القرن».. الزمالك 0 - 0 الأهلي| انطلاق المباراة

تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة نهائي القرن الأفريقي والذي يجمع بين الزمالك والأهلي في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020.





وصعد الزمالك للدور النهائي بعد الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل صعد الأهلي للمباراة النهائية بالفوز على الوداد البيضاوي بنتيجة (5-1).





ويسعى الزمالك للحصول على اللقب الأفريقي السادس حيث يعود آخر تتويج للأبيض بالفوز بنهائي نسخة 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.





في المقابل، يأمل الأهلي للانفراد بصدارة الأعلى تتويجًا بالقارة السمراء والحصول على اللقب التاسع حيث يعود آخر تتويج في نسخة 2013 بالفوز على أورلاندو بطل جنوب أفريقيا.