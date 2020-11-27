رفع 35 طن تراكمات ومخلفات من قرى المنيا

نجحت حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة التي تنظمها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في رفع 35 طنا من التراكمات الزراعية والمخلفات بالقرى التابعة لها.من ناحيته؛ قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستمرار في عمل منظومة النظافة ومتابعتها على مدار الساعة، قامت كل من قرى تله والبرجاية على مدار اليوم برفع التراكمات من أماكن التجمع ومداخل القرى بها.وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية قامت اليوم بعمل حملة نظافة مكثفة بقرى البرجاية ودماريس تم على إثرها رفع 20 طن مخلفات زراعية وتراكمات من شوارع القرية التابعة، كما قامت الوحدة المحلية بقرية تله باستمرار رفع المخلفات والتراكمات بدائرة الوحدة المحلية بقرية تله وصفط الشرقية وبهدال حيث تم رفع 15 طنا من مداخل القرى المذكورة.