ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان لـ123941 و980 وفاة
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:57 م
وكالاتطباعة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم الجمعة، إلى 123941 إصابة بعد تسجيل 1782 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 980 منذ 21 فبراير الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 352 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 74008
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 980 منذ 21 فبراير الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 352 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 74008