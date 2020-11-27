ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان لـ123941 و980 وفاة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم الجمعة، إلى 123941 إصابة بعد تسجيل 1782 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 980 منذ 21 فبراير الماضي.وبلغ عدد الحالات الحرجة 352 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 74008