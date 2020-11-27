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الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«نهائي القرن».. إحماء لاعبي الأهلي والزمالك
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:52 م
تصوير ياسمين يحيى
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