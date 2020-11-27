الاتصالات تكشف مؤشرات البنية التحتية في القطاع الخاص

• استخدام الشبكات في القطاع الخاص

• مجالات استخدام الحاسب الآلي في القطاع الخاص

• مجالات استخدام الانترنت في القطاع الخاص

• استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في القطاع الخاص

مجالات التعامل مع الحكومة الإلكترونية

• منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية

• التعامل مع التجارة الإلكترونية وفقا لحجم العمالة بالقطاع

كشف أحدث تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها هاتف ثابت بلغت 75.6% خلال الربع الثاني للعام الجاري "أبريل يونيو 2020" بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها حاسب آلي نحو 84% في حين بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت نحو 76.7% وكانت نسبة منشأت القطاع الخاص التي لديها تليفون محمول نحو 86.1%.وقال التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، إن نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها شبكة محلية LAN بلغت نحو 62.6% في حين أن نسبة المنشآت التي لديها شبكة انترنت بلغت نحو 45% في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها EXTRANET نحو 10.4%.وأشار التقرير أن أعمال مكتبية وإدارية وشئون عاملين احتلت المرتبة الأولى بين مجالات استخدام الكمبيوتر بنسبة 72% من إجمالي منشآت القطاع الخاص يليها التعامل مع الشبكة الدولية للإنترنت بنسبة 68.6 5 في حين بلغ تطوير أعمال المنشآت نحو 53.6 % وجاءت نسبة المساهمة في عمليات البحث والتطوير في المرتبة الأخيرة بنسبة 26.9%.إرسال واستقبال البريد الإلكتروني احتل المرتبة الأولى بين مجالات استخدام الإنترنت بنسبة 73.3% من إجمالي منشآت القطاع الخاص ويليها الحصول على معلومات عن السلع والخدمات بنسبة 72.6% ونسبة خدمة العملاء 61.4% فيما كانت نسبة استخدام الانترنت في المعاملات المالية والبنكية نحو 50.4 % ونسبة المكالمات الصوتية أو المرئية 17.7 %.وقال التقرير إن نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بلغت نحو 44.8% توزعت على أحجام العمالة بالقطاع بنسبة 42.6% للمنشآت ذات حجم عمالة "10- 49" مقارنة بـ 56% للمنشأت ذات حجم عمالة "50-249" وأخيرا بنسبة 40% للمنشأت ذات حجم عمالة 250 فأكثر.واوضح التقرير ان مجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي جاءت الرد على استفسارات العملاء في المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 31.3% بينما وصلت نسبة تسويق المنتجات إلى 294% في حين كانت نسبة الإعلانات عن وظائف 13% وجاءت إشراك العملاء في تطوير وابتكار المنتجات بأقل نسبة حيث وصلت إلى 10.3%.وقال التقرير إن المنشآت المتصلة بالانترنت وفقا لنمط الاتصال في القطاع الخاص بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها نفذ إلى الإنترنت عريض فائق السرعة 71.7% يليها نسبة المنشآت التي لديها نفاذ إلى الإنترنت عريض لاسلكي 30.1%.قال التقرير إن دفع فاتورة التليفون جاءت في المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع التجارة الإلكترونية بنسبة 26% بينما وصلت خدمات المرور نحو 16.1% في حين كانت خدمات حجز تذاكر بنحو 10.8% وجاءت بوابة مشتريات الحكومة بأقل نسبة حيث وصلت إلى 3.2%.أكد التقرير أن نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الإلكترونية بلغت نحو 31.5% بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع التجارة الإلكترونية بيعا نحو 8.3% وشراء نحو 6.4%.قال التقرير إن نسبة المنشآت التي تتعامل في البيع عبر الإنترنت كانت 10.6% للمنشآت ذات حجم العمالة من 10-49 شخص مقارنة بنحو 11.9 % للمنشآت ذات حجم العمالة بين 50-249 شخص و12.7% للمنشآت ذات حجم العمالة 250 فأكثر.في حين أن نسبة المنشآت التي تقوم بالشراء عبر الإنترنت ذات حجم عمالة من 10-49 شخص كانت 7.5% مقارنة بنحو 12.1% للمنشأت ذات حجم العمالة بين 50-249 شخصا أما المنشآت ذات حجم عمالة 250 فأكثر وصلت النسبة إلى 16.2%.