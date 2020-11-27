رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جلسات مكثفة استعدادا لبدء تصوير «الكاهن»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:55 م
إياد نصار
إياد نصار
منار إبراهيم
طباعة
يستعد الفنان إياد نصار لبدء تصوير أول مشاهد فيلم "الكاهن" الذي يخوض بطولته ويشاركه الفنانة درة ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال عام 2021 المقبل.

ويعكف صناع العمل على التحضيرات اللازمة ووضع اللمسات النهائية بالاضافة إلى إجراء جلسات عمل مكثفة لوضع الخطة الزمنية والمكانية ومعاينة أماكن التصوير بقيادة المخرج عثمان ابو لبن استعدادا لبدء التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم إياد نصار والنجمة درة وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

الصور

image description

«نهائي القرن».. إحماء لاعبي الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد القاهرة

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

image description

«شباب الخريجين» ينظم ندوات لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة

الأكثر قراءة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى فى مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

لقطات من كتاب «يا صاحب المدد» سيرة شاعر ومسيرة وطن

الأحد.. الأعلى للثقافة ينظم حوارًا للجنة السرد «أونلاين»

خطاب لوركا الأخير في ثالث أيام مهرجان الأراجوز المصري

افتتاج قصر ثقافة وادي النطرون في البحيرة (صور)