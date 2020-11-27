جلسات مكثفة استعدادا لبدء تصوير «الكاهن»

يستعد الفنان إياد نصار لبدء تصوير أول مشاهد فيلم "الكاهن" الذي يخوض بطولته ويشاركه الفنانة درة ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال عام 2021 المقبل.ويعكف صناع العمل على التحضيرات اللازمة ووضع اللمسات النهائية بالاضافة إلى إجراء جلسات عمل مكثفة لوضع الخطة الزمنية والمكانية ومعاينة أماكن التصوير بقيادة المخرج عثمان ابو لبن استعدادا لبدء التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل.ويشارك في بطولة الفيلم النجم إياد نصار والنجمة درة وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.