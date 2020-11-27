الأحد.. الأعلى للثقافة ينظم حوارًا للجنة السرد «أونلاين»

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة، الحوار الثقافي الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الدكتورة هويدا صالح، والدكتور محمد الشحات، وملاك رزق.ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي؛ ويعقد أونلاين عبر تطبيق زووم ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب؛ وذلك ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.صفحة أمانة المؤتمرات https:www.facebook.comConferenceDepartmentقناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب https:www.youtube.comchannelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA