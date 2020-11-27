مواعيد وأسعار عروض «الصوت والضوء» خلال ديسمبر المقبل

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء عن عروض الصوت ‏والضوء خلال شهر ديسمبر 2020 المقبل.وتقام العروض على فترتين بالمناطق الأثرية المختلفة فيقام العرض الأول فى تمام الساعة السابعة مساء بكل من (الأهرامات -الكرنك - أبوسمبل) أما العرض الثانى فيقام فى الثامنة مساءً.وفى السادسة مساء يقام العرض الأول بكل من (إدفو وفيلة) وفي الثامنة إلا ربع يقام العرض الثاني بمعبد فيلة فقط.وتشجعيا لدعم حركة السياحة الداخلية لمشاهدة العروض فقد تقرر مد فترة الخصم على أسعار تذاكر العروض العادية للغة العربية للمصريين والعرب فقط (بعد الخصم) 45 جنيها، وتذكرة (VIP) بعد الخصم تصل إلى 65 جنيها للفرد، ويقام العرض باللغة العربية بمنطقة الأهرامات يوم الخميس، كما تتوفر سماعات للترجمة فى باقى الأيام، وبالنسبة للتذاكر للوافدين الأجانب يصل سعر التذكرة العادية 300 جنيه عدا منطقة إدفو 250 جنيه، تذكرة (vip) تصل إلى 350 جنيها.