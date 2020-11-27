محاكمة طبيب بألمانيا بتهمة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات

عرض الدكتور مارك اس. الذي يخضع للمحاكمة في ميونخ بتهمة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، اثنتين من ثلاجاته الخاصة لتخزين لقاحات فيروس كورونا، اليوم الجمعة.وتمت مصادرة الثلاجات في مداهمة مطلع عام 2019، وقال الطبيب البالغ من العمر 42 عاما إنه يرغب في المساعدة في مكافحة الوباء العالمي.وفي السابق كانت تستخدم الثلاجات لتخزين أكياس الدم، ولكن يمكن الآن أن تحفظ لقاحات فيروس كورونا في درجة حرارة تحت 70 درجة مئوية.وقالت القاضية ماريون تيشلر إنها ستحاول تأمين الإفراج عن الثلاجات، والتي يمكنها أن تحفظ ما بين 7500إلى 10500 لقاح وفقا لما ذكره الطبيب.ولم يعترض المدعي العام كاي جرايبر على هذا ومع ذلك قال: "لا أريد التقليل من شأن بطولتك".واعترف مارك اس. من قبل، في بيان مكتوب قرأه محاميه، بإنه كان مشاركا في تعاطي منشطات بشكل غير قانوني.واتهم الطبيب بمخالفة قوانين الأدوية والمنشطات فيما يقرب من 150 قضية.وتشمل التهم أيضا قضية واحدة من الإصابات الخطيرة.وتم اعتقاله في فبراير 2019 عقب مداهمات على منزله في إرفورت، ألمانيا، وفي بطولة العالم للتزلج النوردي في سيفيلد بالنمسا.واشتكى مارك اس. أيضا اليوم الجمعة من المعاملة التي يلقاها والظروف التي حدثت أثناء اعتقاله.