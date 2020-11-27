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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:38 م
إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد
الفيوم - زينب علاء
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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازات الرسمية، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ومدير الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة، وقوات الشرطة بقيادة العميد أسامة ابوالليل مأمور مركز شرطة إطسا، بتنفيذ إزالة اليوم الجمعة عدد ٣ حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة ٧ قراريط تابع مركز إطسا بناحية دفنو حالة واحدة بمساحة قيراط وبناحية عتامنة المزرعة عدد ٢ حالة بمساحة ٦ قراريط.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، بتنفيذ إزالة اليوم الجمعة عدد 4 حالات مساحة 3 قراريط و12 سهم جمعية دار السلام، وأيضًا حالة واحدة على مساحة 18 سهما.

كما تم تنفيذ إزالة عدد ٢ حالة تعد، الأولى مساحة واحد قيراط و١٢سهما، والحالة الثانية مساحة واحد قيراط بمركز سنورس.

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