بنسلفانيا تسجل 15 ألف إصابة بكورونا خلال يومين

أعلنت ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجيل 15 ألفا و785 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال اليومين السابقين فقط.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن بنسلفانيا سجلت الأربعاء الماضي 8425 حالة وأمس الخميس 7360 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح المجموع 15 ألفا و785 شخصا.

وأضافت الشبكة أن بنسلفانيا سجلت الأربعاء 118 حالة وفاة والخميس 21 حالة أخرى.