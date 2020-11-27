محكمة أمريكية ترفض طعن حملة ترامب على نتيجة انتخابات بنسلفانيا

رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، طلبا قدمته حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحجب إعلان جو بايدن، الرئيس المنتخب الفائز بالتصويت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.يذكر أن الحكم انتكاسة كبيرة أخرى لجهود ترامب من أجل تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.