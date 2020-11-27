مايا مرسي تشكر النائب العام على إطلاق المكتب الرقمي لمحاكم الأسرة بالإسكندرية

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لإطلاق المكتب الرقمى لخدمات نيابات محكمة الاسرة داخل مجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها لإطلاق خدمات المكتب الرقمي لمحاكم الأسرة بالإسكندرية، مؤكدة أنها خطوة كبيرة للتحول الرقمى الشامل وتحقيق العدالة الناجزة.كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة ستستفيد من التحول الرقم لمحاكم الأسرة فى الحصول على حقوقها القانونية دون إبطاء وبدقة عالية، ويوفر عليها وقتا وجهدا كبيرا خاصة المرأة الفقيرة والمرأة ذات الإعاقة.