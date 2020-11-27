«غرفة أسوان»: موجة كورونا الثانية أثرت بشكل كبير على الوضع السياحي

قال خيرى على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن هناك تأثيرا بالغا على الوضع السياحى بالصعيد من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك قرابة 4 فنادق عائمة تعمل بين الأقصر وأسوان من نحو 41 فندقا حصل على شهادة السلامة الصحية لاستئناف التشغيل وفقا للضوابط والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.وأضاف علي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حركة سياحية على معبد أبوسمبل تنشط أيام الخميس والجمعة من السياحة الداخلية، موضحا أنه كان هناك أمل كبير على الموسم الشتوي لتعويض خسائر موسم الصيف الماضي ولكن الموجة الثانية لفيروس حالت دون ذلك، لافتا إلى أن الجنسيات المتواجدة حاليا بالصعيد هم الأمريكان والفرنسيين والمكسيك والبولنديين القادمين عبر الطيران المنتظم.وأوضح أن القطاع السياحى بأكمله بالصعيد ملتزم بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى وجود حملات تفتيش دائمة؛ للتأكد من تطبيقها كما أن جميع العاملين في الفنادق لديهم وعي عال جدا بأن تلك الضوابط هي التي تضمن استمرار تدفقات السياحة إلى مصر.