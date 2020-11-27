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محافظات

نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:01 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا مع رؤساء الأحياء، لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بمجابهة سقوط الأمطار والسيول جراء حالة الطقس السيء التى تتعرض لها أغلب المحافظات.

وشددت نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة متابعة أعمال التطهير الدورية لبالوعات المطر وتوزيع ماكينات الرفع على جميع أحياء المنطقة لرفع تراكمات المياه من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري وكذلك ضرورة توافر مصادر التيار الكهربائي وإجراء تجارب عليها والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، ووضع خطة تمركزات للشفاطات والنوافير والتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي حدث مفاجئ ومتابعة لتطهير مخرات السيول ومدى استعدادها لاستيعاب مياه الأمطار.

كما شددت على تكثيف حملات النظافة والإشغالات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية بمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا؛ نظرًا لتحذيرات وزارة الصحة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووجهت نائب المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة المرور على المستشفيات كل بنطاقه؛ للتأكد من الأدوية وأطقم الأطباء والتمريض، وأيضًا موقف مستشفيات العزل والإمكانيات المتاحة بتلك المستشفيات والتنسيق مع إدارات الصحة بنطاق الأحياء وخطة تلك الإدارات، وكما وجهت بعمل نشرات توعية للمواطنين لتلافي عدوى فيروس كورونا والإرشادات الوقائية من خلال المساجد والكنائس واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وشددت نائب محافظ القاهرة على متابعة خطة تالف الرصف وما تم إنجازه بكل حي من أعمال الشوارع من الرصف ورفع الكفاءة.

وخلال الاجتماع وجهت عبدالمنعم بأهمية المشاركة المجتمعية في تطوير الميادين لإضفاء طابع حضاري لميادين وشوارع المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى إبراز أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الوقوف بجانب المؤسسات الحكومية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وناقشت عبدالمنعم مع رؤساء الأحياء الاستعدادات المتعلقة بالمرحلة الثانية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بنطاق أحياء المعادى وطرة وحلوان والتبين والمعصرة و١٥ مايو، وكلفت بالتأكد من مراجعة المقار واللجان الانتخابية المحددة والتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الناخبين.

وفي النهاية وجهت بضرورة الاستجابة السريع بجميع الأحياء وخلال وقت وجيز مع منظومة الشكاوى التى انشأتها نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية للربط بين شكاوى جميع الأحياء وشكاوى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والواردة ديوان محافظة القاهرة وبين المنطقة الجنوبية؛ لمتابعتها والرد أولا بأول وأسرع وقت ممكن إلى جانب إزالة أسباب الشكوى فورا وإعداد تقرير مصور بذلك.
نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة
نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة
نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة
نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة
نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة
نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الملفات المهمة

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