روشتة نفسية للتعامل مع خسارة فريقك في النهائي

حالة من التوتر يعيشها جمهور الكرة في مصر، بسبب انتظار صافرة بداية مباراة نهائي القرن الأفريقي في سابقة هي الأولى من نوعها بالقارة السمراء.ويلتقي عملاقا الكرة المصرية الزمالك والنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق النجمة السادسة، فيما يأمل النادي الأهلي في اقتناص اللقب التاسع له.وتعتبر خسارة فريقك المفضل من الأمور التى قد توثر عليك بالسلب، فوفقًا لما ذكرة موقع "ويب ميد" الطبى، أن التعصب والإفراط فى التشجيع، قد يتسبب فى الكثير من المشكلات والتى أبرزها السكتات الدماغية وتوقف عضلة القلب.أكدت دراسة بريطانية، أن الانفعال والعصبية الزائدة عن الحد، تساهم بشك كبير في زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في التشجيع من الأمور التي تساهم في توقف عضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياتك.من جانبة اوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، روشتة التعامل النفسى فى حالة خسارة فريقك المفضل، مشيرة الى أن الرياضة فوز وخسارة.وأضافت عبد السلام، أن تجاهل النتيجة وعدم الحديث فيها من الامور الصحية التى تدفعك لنسيان إخفاق فريقك، بالإضافة الى مشاهدة فيلم أو عمل تحبه.ونوهت "عبد السلام" بضرورة تجنب المناقشات مع الجمهور المنافس، حتى لا تنتهى بالخلاف، مؤكدة أن التجاهل فى هذه الحالة من الامور الهامة والصحية للتعافى من خسارة فريقك المفضل.