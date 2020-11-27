ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرته 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجود بالميناء 9 سفن.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23098 طنا، تشمل: 3300 طن يوريا و5150 فوسفات و3288 طن رمل و10670 طن سماد سائل و690 طن نترات أمونيوم.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18000 طن، تشمل: 12367 طن قمح و5633 طن ذرة.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 356 حاوية مكافئة، تشمل: خضروات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخرشوف)، وحاصلات زراعية (سمسم وليمون وبصل وبرسيم)، وفواكه (رمان ومانجو وفواكه مشكلة)، يتم تصديرها إلى كل من الجزائر والإمارات وسوريا وهولندا وإنجلترا وسلوفينيا وسيريلانكا وأمريكا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1096 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 121210 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19043 طنا.كما غادره قطار بحمولة إجمالية 1360 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3368 شاحنة، منها 379 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 22382 من البضائع العامة.