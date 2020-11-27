محمد عبد العزيز يكتب: الأيديولوجية غير واضحة

أوشكت انتخابات مجلس النواب على الانتهاء، فشغلت نفسى بالبحث عن هوية المجلس الجديد، فى محاولة لاستطلاع توجهاته من خلال دراسة برامج الأحزاب التى ينتمى إليها أعضاء المجلس المنتخبون، وبينما أتصفح برامج الأحزاب المصرية لأستوضح توجهاتها، وجدت عبارة «الأيديولوجية غير واضحة» هى السمة المميزة لمعظم تلك الأحزاب، وهنا ورد فى ذهنى سؤال أراه منطقيًا مفاده: هل أضافت التجربة الحزبية فى مصر للمسار السياسى فى البلاد؟ ولماذا فاز عدد غير قليل من المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية؟ ولماذا كل هذه الأحزاب فى دولة عرفت الديمقراطية منذ تأسس الحزب الوطنى الذى أنشأه العرابيون عام ١٨٧٩؟تلاشى الحزب الوطنى مع نفى العرابيين، وما لبثت أن عادت الروح للحياة الحزبية، أو بالأحرى نشأت الحياة الحزبية على أسس ديمقراطية حقيقية اعتبارًا من عام ١٩٠٧ مع تأسيس أحزاب: الوطنى الحر «الأحرار فيما بعد»، الجمهورى المصرى بزعامة أحمد لطفى السيد، الإصلاح على المبادئ الدستورية بزعامة الشيخ على يوسف، الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد.وتنوعت ولاءات تلك الأحزاب بين سلطة الاحتلال أو القصر أو الحركة الوطنية، ومع ثورة ١٩١٩ ترسخت الأحزاب السياسية وتكون حزب الوفد «القديم»، وانشقت عنه أحزاب أخرى كالأحرار الدستوريين والسعديين والكتلة الوفدية وعلى خلفيات أيديولوجية مختلفة تكونت أحزاب مصر الفتاة والشيوعى المصرى وغيرهما.وتأتى مرحلة ثورة يوليو ليتم على إثرها، وتحديدًا فى عام ١٩٥٣، حل الأحزاب السياسية ليحل محلها التنظيم السياسى الواحد، المتمثل فى «هيئة التحرير»، ثم تنظيم «الاتحاد القومى»، لينتهى إلى «الاتحاد الاشتراكى».وفى مارس عام ١٩٧٦ يقرر الرئيس السادات قيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، وكانت هى النواة للتعددية الحزبية التى عادت للشارع السياسى المصرى- ولكن بصورة مقيدة- اعتبارًا من عام ١٩٧٧، لتظهر على الساحة السياسية أحزاب مصر العربى الاشتراكى «الوطنى الديمقراطى فيما بعد»، الأحرار الاشتراكيين، التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، ويتوالى ظهور أحزاب أخرى عديدة هى: الوفد الجديد، العمل، الأمة، الاتحادى الديمقراطى، الخضر، مصر الفتاة الجديد، الشعب الديمقراطى، العربى الديمقراطى الناصرى، العدالة الاجتماعية، التكافل، حزب مصر، الوفاق، الجيل الديمقراطى، الغد، الدستورى الحر، السلام الديمقراطى، شباب مصر، المحافظين، الجمهورى الحر، الجبهة الديمقراطية.ومع كثرة عدد الأحزاب، التى يُرجعها البعض لأسباب ديمقراطية أحيانًا وأحكام قضائية فى أحيان أخرى، ورؤى أمنية فى أحوال كثيرة- بدا التداخل واضحًا فى برامج الأحزاب، وأصبح من الصعب، حتى على المهتمين بالشأن السياسى، التمييز بين أهداف الأحزاب وبرامجها، وبدت ظواهر غير ديمقراطية تسببت فى فقدان تلك الأحزاب ثقة الشعب. فكان معظم الأحزاب مجرد أحزاب كرتونية، تمثلت فى أحزاب عائلية تضم فى هيئتها العليا أسرة رئيس الحزب، وأحزاب تتلقى التعليمات من أمانة سياسات الحزب الوطنى، إلى أخرى يتاجر رئيسها بتصاريح الصحف ومنح عضوية النقابة لسكرتيرته ولمن يطلب نظير مقابل مالى، وظهر على الساحة الحزبية رئيس حزب شغل نفسه بتفسير الرؤى والأحلام، وآخر كان يحلم بالشهرة فعلق لافتة على زجاج سيارته كتب عليها اسمه ممهورًا بلقب فلان الفلانى رئيس حزب كذا.كان هذا كله يصب فى النهاية لصالح حزب الأغلبية «الوطنى الديمقراطى» الذى سيطر على البرلمان، بل وهيمن عليه بالكلية فى انتخابات ٢٠١٠ التى كانت نتائجها إيذانًا بأحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، تلك التى لم يجد النظام خلالها حزبًا شعبيًا يخاطب الشعب من خلاله ويخفف حدة التوتر بين الجماهير الغاضبة والنظام الحاكم، وفى خضم الأحداث الملتهبة توالى تأسيس الأحزاب فى مصر وفقًا للمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ ليتوالى تأسيس الأحزاب السياسية التى بلغ عددها ١٠٤ أحزاب رسمية.والسؤال الذى ينبغى أن يشغل الشارع السياسى الآن: ما فائدة كل هذا العدد من الأحزاب السياسية فى ظل التشابه الشديد بين أهدافها وبرامجها؟ ومتى تخلق التجربة زعامات حزبية قادرة على كسب ثقة الجماهير فتفوز بعضوية البرلمان بجدارة تسمح لزعيم هذا الحزب أو ذاك بالتعبير عن برنامج الحزب وسياساته تحت قبة البرلمان؟ وأليس من الصالح العام أن تنضم الأحزاب السياسية ذات البرامج والسياسات والأيديولوجيات المتشابهة تحت مظلة واحدة؟ساعتها سيتقلص العدد الذى جاوز المائة حزب إلى عشرة أحزاب على الأكثر، فتمتلك جميعها القاعدة الجماهيرية والملاءة المالية والبرامج الواضحة والشخصيات القيادية التى تسمح بحياة حزبية قوية قائمة على قواعد جماهيرية تفرز الأفضل وتدعم الدولة وتساند النظام.الشىء المبشر أنه يبدو الآن على الساحة بعض الأحزاب التى أوجدت لنفسها كوادر شابة فى كل الدوائر الانتخابية، وأصبحت تمتلك خريطة واضحة وخبرات سياسية، وقدرات مالية تسمح لها بالتمثيل المشرف تحت قبة البرلمان، بل وتحقيق الأغلبية أيضًا.فهل ننتظر أن يسعى هذا الحزب أو ذاك إلى إقناع الأحزاب الصغيرة وغير الجماهيرية إلى الانضواء تحت لوائه؟ فى هذه الحالة سيتقلص عدد الأحزاب الهامشية أو الكرتونية، وتسهل مهمة الناخبين عند الاختيار. حينها أيضًا ستخلو الساحة السياسية من هواة الشهرة، والمتاجرين بأحلام البسطاء وهنا يتفرغ الوطن للبناء بمساندة برلمان قوى وقاعدة شعبية حقيقية.