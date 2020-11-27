مقتل 3 عراقيين وإصابة 50 في اشتباكات وسط الناصرية

أفادت مصادر طبية وشهود عيان الجمعة، بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في اشتباكات اندلعت بين متظاهرين وآخرىن من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار750 كيلومترًا جنوب العاصمة العراقية بغداد.وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت اليوم في ساحة الحبوبي مركز التظاهرات الشعبية في الناصرية بين متظاهرين مرابطين، ومجموعة من أتباع التيار الصدري باستخدام العصي والحجارة أوقعت 3 قتلى وأكثر من 50 مصابا وإحراق عدد من خيام المتظاهرين.وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تدخلت لفض الاشتباكات وإعادة الأمن والاستقرار إلى ساحة الحبوبي والانتشار في الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات.