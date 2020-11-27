الجزائر تسجل 20 وفاة و1058 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 27 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 80 ألفا و168 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن رصد 20 وفاة جديدة بانخفاض 3 حالات عن يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 2372 وأشار إلى تماثل 612 مريضًا للشفاء.