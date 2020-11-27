السقا يضاعف تصوير «السرب» و«العنكبوت»

يتوازى ذلك مع تكثيف تصوير مشاهد تجربته السينمائية الأخرى فيلم «السرب»، الذى دخله قبل أسبوعين، وهو عمل وطنى يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ومن المقرر مواصلة تصويره لمدة أسبوع مقبل.





يأتى تكثيف تصوير العملين من أجل التفرغ لمسلسله الرمضانى الجديد «نسل الأغراب»، الذى يدخل موقع تصوير مشاهده الأولى خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، مع النجم أمير كرارة، وعدد كبير من الفنانين.





يسابق النجم أحمد السقا الزمن للانتهاء من تصوير فيلمه المؤجل «العنكبوت»، وعاد إلى موقع تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مضاعفة تصوير العمل، الذى لم يتبق فيه سوى مشاهد قليلة للانتهاء تمامًا منه بشكل كامل.