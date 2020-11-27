محافظ الوادي الجديد: السماح بمشاهدة مباراة القمة في مراكز الشباب والأندية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم، أنه لا يوجد تعليمات بغلق مراكز الشباب أو الأندية، ومسموح بمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى الملاعب المفتوحة.وأشار محافظ الوادي الجديد، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن التعليمات الصادرة فى ذلك هى ارتداء الكمامات والتباعد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".يأتى ذلك تعقيبا على قرار غلق المقاهى اليوم من الساعة الرابعة عصرا وحتى آخر اليوم، والذى أثار جدلا كبيرا فى الشارع، فى ظل إغلاق المقاهى، خصوصا أن مباراة النهائى الإفريقى لا تذاع إلا عبر القنوات المشفرة باشتراك المدفوع مقدما.