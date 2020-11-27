المكسيك: 1.08 مليون إصابة بكورونا و104242 وفاة

بلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في المكسيك 1.08 مليون حالة حتى الساعة 0730 من صباح الجمعة، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في المكسيك 104242 حالة، في حين تعافى 803581 من كوفيد- 19، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.ومر حوالي 39 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في المكسيك.