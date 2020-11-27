نافالني يحث أوروبا على استهداف المليارديرين الروسيين أبراموفيتش وعثمانوف

دعا زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، الذي نجا من محاولة اغتيال في أغسطس الماضي والتي ألقى باللوم فيها على الكرملين، الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إلى فرض عقوبات على عدد من المليارديرات الروس من بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.ونقلت بلومبرج عن نافالني قوله لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة، إن استهداف المسئولين المرتبطين بالهجوم باستخدام غاز أعصاب له نفس قوة السلاح فقط، لن يكون له أي تأثير على القيادة الروسية.وأضاف أنه بدلا من ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبى فرض حظرعلى السفر وتجميد الأصول على أبراموفيتش وغيره من رجال الأعمال المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين مثل ألشير عثمانوف.وقال نافالني في اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع لجنة الشئون الخارجية للبرلمان الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا له "حتى يتم إيقاف أغلى يخت للسيد عثمانوف في برشلونة أو موناكو، لن يتعامل أحد في روسيا أو الكرملين مع العقوبات الأوروبية بجدية".