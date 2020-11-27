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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جو رعد يغني لـ«فاطمة» في أحدث كليباته (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:25 م
الفنان جو رعد
الفنان جو رعد
حسين الجندي
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أطلق الفنان جو رعد أغنية وكليب تحت عنوان "فاطمة"؛ حيث قام بتصويرها قبل سنة في لبنان، إلا أنّ ظروف البلد وتداعيات كورونا سببت في تأجيل إطلاق العمل. لكنّ جو أصرّ أن يطلق العمل الآن لأنّ الجوّ العام بحاجةً إلى القليل من الفرح والطاقة الإيجابية.

"فاطمة" أغنية شبابية وراقصة بامتياز وهي من ألحان جو رعد، كلمات فراس سعد الدين، توزيع واستديو عامر منصور. أمّا الكليب فهو من إخراج أوجيني مخايل وإشراف خالد نحيلي حيث جمع الكليب مؤثّرين من روّاد تطبيق تيك توك.

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