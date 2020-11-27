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الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس روسيا البيضاء: سأتنحى بعد إقرار دستور جديد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:11 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
وكالات
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قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد إقرار دستور جديد، مقترحا تقليص صلاحيات الرئاسة في إطار إصلاحات، إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذه الخطوات.

أدلى لوكاشينكو، الذي يواجه احتجاجات عارمة تطالبه بالتنحي منذ الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس آب، بهذا التصريح بعد يوم من مطالبة وزير الخارجية الروسي له بالمضي قدما في تنفيذ إصلاحات دستورية لنزع فتيل الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا عن لوكاشينكو قوله "لن أعمل كرئيس معكم في ظل الدستور الجديد".

وقال إن الدستور الحالي يحتاج للتعديل لأنه يمنح الرئيس صلاحيات أوسع مما يلزم، مضيفا أنه في حالة تسليم مقاليد السلطة الآن فسوف تحدث حالة "اضطراب".

أدلى لوكاشينكو بتعليقاته في مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا حيث تحدث إلى المرضى وهو يرتدي معطفا واقيا أبيض اللون ويستخدم كمامة، لكن بلا قفازات.

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