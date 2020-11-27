وزير خارجية إيران: إسرائيل متورطة في اغتيال فخري زاده

قال وزير الخارجية الإيراني إن إسرائيل العدو اللدود لإيران متورطة على الأرجح في مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، الجمعة، رغم أنه لم يقدم أي دليل.وكتب محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويتر": "هذا الجبن، وفي ظل مؤشرات خطيرة على دور إسرائيلي، يُظهر رغبة الجناة اليائسة في إشعال فتيل حرب.. تدعو إيران المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد للمعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الذي ينطوي تحت إرهاب دولة".وقال مسئول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المكتب لا يعلق على تقارير عن الهجوم.. كما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التعليق.