«شرطة أردوغان» تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق المعارضة

واصلت شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شن حملاتها ضد المعارضة التركية، فجر اليوم الجمعة، في 17 مقاطعة، 13 منها بمدينة إسطنبول، و4 مقاطعات بمدن أخرى، اعتقلت خلالها 54 شخصا.وألقت الشرطة التركية القبض على 54 شخصًا، بزعم تواصلهم مع منظمة فتح الله جولن التي تعتبرها أنقرة إرهابية، وفقًا لما ذكرته صحيفة سوزجو التركية.واستهدفت حملة الاعتقالات عددًا من الجنود والطلاب الملتحقين بالكليات العسكرية، وتم نقل احتجازهم بقسم شرطة إسطنبول بعد خضوعهم لفحوصات طبية.فيما تتهم تركيا منظمة فتح الله جولن بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.يذكر أن معهد الإحصاء التركي أعلن ارتفاع عدد المعتقلين بسجون تركيا إلى 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 %، في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018.