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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسي يوجه بتنفيذ الهيئة الهندسية لامتداد مشروع «أهالينا» خلال عام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:47 م
السيسي
السيسي
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وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ مشروع "أهالينا 3"، في قطعة الأرض المتواجدة بجوار مشروع "أهالينا 2"، والمخطط أن تكون على مساحة 54 فدانا خلال عام.

يذكر أن مشروعات "أهالينا" تنفذ لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وخاطب الرئيس، أحد المهندسين المشرفين على مشروعات تطوير الطرق خلال جولته اليوم في عدد من المحاور المرورية التي يتم العمل عليها حالياً، سائلاً إياه عن وجود امتداد لمشروعات "أهالينا"، والتي تم تنفيذها، ليقول إن هناك امتدادا في حلوان لمشروع "أهالينا"، على مساحة 60 فدانا، كما أن هناك قطعة أرض بجوار مشروع "أهالينا 2" على مساحة نحو 54 فدانا.

وعقّب الرئيس، قائلاً: "تتعمل على طول.. كلم الهيئة الهندسية.. وخلال سنة يسلموها".

وأوضح الرئيس أن الهدف من ذلك أن تكون هناك أماكن لنقل المواطنين من أصحاب "الظروف الصعبة" إلى "حتت مبنية وزي الفل"، مخاطباً المهندس، قائلاً: "وده قرار يتنفذ".

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